Нилов призвал разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом в России

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов выдвинул предложение о разработке федеральной программы по борьбе с алкоголизмом в России.

10 августа глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил новостному агентству РИА о своём намерении разработать эффективную программу по борьбе с алкоголизмом в Российской Федерации.

Нилов заявляет, что планирует создать программу не «для галочки», а чтобы действительно помогать нуждающимся людям, а также лицам, которые находятся в группе риска, и ввести систему оценивая эффективности проводимой губернаторами антиалкогольной работы, чтобы мотивировать их.