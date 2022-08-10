Нилов призвал разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом в России
Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов выдвинул предложение о разработке федеральной программы по борьбе с алкоголизмом в России.
10 августа глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил новостному агентству РИА о своём намерении разработать эффективную программу по борьбе с алкоголизмом в Российской Федерации.
Нилов заявляет, что планирует создать программу не «для галочки», а чтобы действительно помогать нуждающимся людям, а также лицам, которые находятся в группе риска, и ввести систему оценивая эффективности проводимой губернаторами антиалкогольной работы, чтобы мотивировать их.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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