Трамп воодушевился после обыска у него в поместье

Экс-президент США Дональд Трамп воодушевился после обыска сотрудников ФБР у него в поместье.

Конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс 10 августа сообщил о своем недавнем разговоре с Дональдом Трампом, который состоялся на следующий день после обыска на его недвижимости во Флориде.

По словам Бэнкса, Трамп вовсе не выглядел побежденным или поверженным.

Напротив, он был воодушевленным и собирался в скором времени рассказать о своем решении по поводу участия в президентских выборах в 2024 году.

Встреча Трампа и Бэнкса произошла в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Они провели три часа в оживленных переговорах, говорит Бэнкс.

Они обсудили деятельность республиканской партии в Палате представителей Национального Конгресса США.

Политики поговорили о том, что нужно делать, чтобы вернуть большинство и как это использовать после своей победы.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США провело обыск во флоридском коттедже Мар-а-Лаго, принадлежащему экс-президенту.

Трамп считает, что демократическая партия США пытается отстранить его от выборов в 2024 году.