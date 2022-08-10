Трамп воодушевился после обыска у него в поместье
Экс-президент США Дональд Трамп воодушевился после обыска сотрудников ФБР у него в поместье.
Конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс 10 августа сообщил о своем недавнем разговоре с Дональдом Трампом, который состоялся на следующий день после обыска на его недвижимости во Флориде.
По словам Бэнкса, Трамп вовсе не выглядел побежденным или поверженным.
Напротив, он был воодушевленным и собирался в скором времени рассказать о своем решении по поводу участия в президентских выборах в 2024 году.
Встреча Трампа и Бэнкса произошла в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Они провели три часа в оживленных переговорах, говорит Бэнкс.
Они обсудили деятельность республиканской партии в Палате представителей Национального Конгресса США.
Политики поговорили о том, что нужно делать, чтобы вернуть большинство и как это использовать после своей победы.
Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США провело обыск во флоридском коттедже Мар-а-Лаго, принадлежащему экс-президенту.
Трамп считает, что демократическая партия США пытается отстранить его от выборов в 2024 году.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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