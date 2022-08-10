Дипломат из Саудовской Аравии умер прямо во время выступления на конференции

Известный дипломат изСаудовской Аравии Мохаммед аль-Кахтани выступал на Арабо-Африканской конференции, которая проходила в Каире. Внезапно мужчина упал и умер.

В сети появилась видеозапись случившегося. На ней видно, что аль-Кахтани произносит речь, ему аплодируют присутствующие.

Неожиданно он теряет сознание и падает прямо рядом с кафедрой. Дипломат был без сознания, ему пытались оказать первую помощь.

Спасти Мохаммеда аль-Кахтани не удалось, он умер. Причина его смерти пока не сообщается.

Перед обмороком аль-Кахтани говорил о взаимодействии Саудовской Аравии и Египта в сфере борьбы с контрафактными товарами.

Обращаясь к производителям такой продукции, дипломат сказал: «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем».

Во время выступления оно говорил о лидерах Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта. По его словам, во время царствования Саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда страна не знала ни терроризма, ни многих других проблем.

В конференции принимают участие представители международных и региональных организаций, арабские деятели, послы нескольких стран. В связи с трагическим случаем, мероприятие отменено.