Дипломат из Саудовской Аравии умер прямо во время выступления на конференции
Известный дипломат изСаудовской Аравии Мохаммед аль-Кахтани выступал на Арабо-Африканской конференции, которая проходила в Каире. Внезапно мужчина упал и умер.
В сети появилась видеозапись случившегося. На ней видно, что аль-Кахтани произносит речь, ему аплодируют присутствующие.
Неожиданно он теряет сознание и падает прямо рядом с кафедрой. Дипломат был без сознания, ему пытались оказать первую помощь.
Спасти Мохаммеда аль-Кахтани не удалось, он умер. Причина его смерти пока не сообщается.
Перед обмороком аль-Кахтани говорил о взаимодействии Саудовской Аравии и Египта в сфере борьбы с контрафактными товарами.
Обращаясь к производителям такой продукции, дипломат сказал: «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем».
Во время выступления оно говорил о лидерах Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта. По его словам, во время царствования Саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда страна не знала ни терроризма, ни многих других проблем.
В конференции принимают участие представители международных и региональных организаций, арабские деятели, послы нескольких стран. В связи с трагическим случаем, мероприятие отменено.
Опубликовано: Светлана Репина
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