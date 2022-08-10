Ани Лорак подтвердила отмену концертов: в графике гастролей на официальном сайте певицы до конца года Россия отсутствует

До конца текущего года известная в РФ исполнительница Ани Лорак выступит в Чехии и Германии. На официальном сайте артистки Россия в гастрольном списке не значится.

Певица из Украины Ани Лорак не намерена радовать россиян своими выступлениями на российской сцене в текущем году.

По официальным сведениям с сайта знаменитости, до конца года запланированы концерты Лорак в Чехии и Германии. Россия не фигурирует в гастрольном списке известной исполнительницы.

Так звезда отечественной сцены дала понять, что в РФ в 2022 году её ждать не нужно: концертов не будет. На сайте артистки размещена следующая запись:

Чарующий голос Ани Лорак способен перевернуть сознание и вернуть веру в себя, а ее искренность не оставляет равнодушным никого, ведь ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте!

Лорак приедет с концертом в немецкие города Лемго 21 октября, а 3 ноября знаменитость ожидают в Дортмунде. В Праге звезду сцены ждут 28 октября.

Ранее сообщалось, что селебрити отказалась возвращать поклонникам средства, потраченные на приобретение билетов на её концерты, которые были отменены.

Также в сети появилась информация о том, что в Иркутске не будет выступления украинской исполнительницы из-за того, что её не впускают на территорию России.