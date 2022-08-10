Российские хакеры взломали сайт корпорации, производящей РСЗО HIMARS
Российская хакерская группа Killnet взломали сайт компании, производящей реактивной системы залпового огня HIMARS.
Хакеры Killnet 10 августа заявили, что взломали сайт компании Lockheed Martin, которая выпускает оружие, в том числе РСЗО HIMARS.
Killnet - анонимная хакерская группировка, которая делает хакерские атаки на страны-противники России.
29 апреля 2022 года Killnet совершила атаку на правительственные сайты Румынии.
Во время терактов в непризнанном Приднестровье Killnet атаковала официальные органы и учреждения.
Также хакеры в апреле взламывали сайты государственных учреждений Чехии в апреле 2022 года, в мае была атака на сайт итальянского сената.
Перед «Евровидением-2022» хакеры пытались атаковать сайт конкурса, однако попытка стала неудачной.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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