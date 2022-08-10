В Китае распространяется новый вирус, который может оказаться смертельным

Китайский информационный портал «Пэнпай» сообщает, что ученые выявили новый вирус. Он относится к группе генипавирусов и может заражать как животных, так и людей.

На данный момент в двух китайских провинциях выявлено 35 заболевших. Новый вирус получил название «Ланъя», он похож на смертельно опасный «Нипах».

Среди симптомов заражения ученые называют ощущение сильной усталости, лихорадку, кашель, боль в мышцах, а также тошноту и рвоту.

Пока не установлено, может ли вирус передаваться от одного человека к другому. Однако ученые рекомендуют проявить бдительность.

Люди, зараженные вирусом «Ланъя», не контактировали между собой. Не обнаружено также случаев передачи патогена членам семей заболевших людей.

Среди заражений нет слишком тяжелых или смертельных случаев. Но ученые отмечают, что пока собрано слишком мало информации, чтобы делать окончательные выводы.

Генипавирус ранее выявлялся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо вируса Нипах, в эту группу входит еще Хендра. Оба они могут инфицировать человека.

Летальность этих вирусов составляет 40-75%. Их естественными хозяевами являются летучие мыши. Антитела к «Ланъя» были обнаружены также у землероек.