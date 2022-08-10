Teleprogramma.pro: Варшавер прокомментировал конфликт с Поргиной и Захаровой

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер дал понять, что противостояние с актрисами Александрой Захаровой и Людмилой Поргиной, его особо не трогают.

Глава театра "Ленком" Марк Варшавер поделился своими соображениями по поводу ссоры с актрисами Людмилой Поргиной и Александрой Захаровой.

Варшавер отметил, что устал от постоянных нападок со стороны этих артисток.

Вдова Николая Караченцова Поргина выразила свое недовольство тем, что её фактически не задействуют в постановках театра, а дочь покойного Марка Захарова и вовсе заявила, что намерена подать в суд на руководителя учреждения культуры за нарушение им авторских прав.

Варшавер утверждает, что старается не обращать внимание на скандальных артисток. Teleprogramma.pro цитирует слова деятеля российской культуры:

Ну, почему я должен обращать внимание на комара, на муху? Летает и летает. Зачем я буду обижаться на третьих артистов? Одна практически не выходит на сцену, у второй остались две роли в театре. Александре Захаровой уже 60 лет. Но пора, наверное, и на заслуженный отдых, если она сама так решит.

Директор храма искусства утверждает, что актрисы не ведают, что творят. Несмотря на их действия, Варшавер оказывал помощь артисткам на протяжении долгих лет, но его терпению очень скоро придёт конец.