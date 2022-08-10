Китай готов применить военную силу для установления контроля над Тайванем

Китайское Управление кабинета министров по делам Тайваня опубликовало заявление, в котором подтвердило возможность применения военной силы для установления контроля над островом.

В заявлении сказано, что Пекин будет работать с величайшей искренностью и приложит все усилия для достижения мирного воссоединения.

Там также сказано, что КНР не отказывается от применения силы и оставляет за собой возможность принять все необходимые меры. Это делается для защиты от внешнего вмешательства и любой сепаратистской деятельности.

Китайские власти подтверждают, что всегда будут готовы ответить применением силы или других необходимых средств на вмешательство внешних сил или радикальные действия сепаратистских элементов.

Конечной целью названо обеспечение перспектив мирного воссоединения Китая и продвижение этого процесса.

Китай заявляет, что угрожающие шаги были вызваны визитом на Тайвань на прошлой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Но Тайвань утверждает, что такие визиты являются обычным делом, и что Китай использовал их просто как предлог для усиления своих угроз.

Министр иностранных дел Тайваня предупредил во вторник, что китайские военные учения отражают стремление контролировать большие участки западной части Тихого океана, в то время как Тайбэй провел собственные учения, чтобы подчеркнуть свою готовность защищать себя.