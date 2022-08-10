Юбилейный вечер Ларисы Рубальской не обошелся без скандала

Поэтесса высказала свое мнение об артистах, которых вырезали из телеверсии ее юбилейного концерта.

Лариса Рубальская неожиданно попала в скандал. Юбилейный вечер звезды прошел с аншлагом, но не все участники вошли в его телеверсию, сообщает КП,

Издание напоминает, что концерт, приуроченный к 75-летию поэтессы, не раз переносился с 2020-го года, а состоялся лишь в январе 2022-го. Недавно была показала и его телевизионная версия.

Однако при этом из эфира вырезали выступления некоторых исполнителей. В частности, в телеверсию не включили выступление Алексея Глызина, Милы Романиди, Глеба Матвейчука, группы "Непоседы", Игоря Наджиева и других.

Исполнителей это возмутило. В частности, Романиди заявила, что не знает, "почему вырезали" их песни.

Что касается самой Рубальской, то она объяснила все хронометражем. "Концерт длился 4,5 часа. Телеверсия столько времени длиться не могла. Время ограничено всего 1 часом 40 минутами. Все выступали хорошо, с большим успехом, отработали замечательно", - цитирует поэтессу КП со ссылкой на телеграм-канал "Абзац".

Лариса Алексеевна подчеркнула, что не имеет претензий к артистам или к съемочной группе, нет у нее вопросов и к продюсерам. "У меня был хороший, очень большой концерт",- подытожила она.