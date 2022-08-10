Хакеры Killnet атаковали сайт Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS

Российская группа хакеров Killnet устроила кибератаку на сайт американской компании Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS.

В среду, 10 августа 2022 года, представители российской группы хакеров Killnet заявили о совершении успешной кибератаки на веб-сайт американской военной корпорации Lockheed Martin, которая специализируется на производстве различных видов вооружения, после чего при попытке интернет-пользователей зайти на сайт на мониторе высвечивалась ошибка 504 Gateway Timeout.

Примечательно, что в начале августа хакеры Killnet анонсировали начало кибератак на Lockheed Martin из-за осуждения торговли оружием, которое позволяет военной корпорации зарабатывать деньги на смерти людей.