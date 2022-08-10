Авиация ВКС России сбила три украинских самолёта в Николаевской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх самолётов ВСУ в боях под Николаевом.

10 августа в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы РФ уничтожили три украинских самолёта в Николаевской области.

Конашенков отметил, что российская истребительная авиация в воздушных сражениях в населённых пунктах Николаевщины уничтожила штурмовик Су-25, многоцелевой истребитель МиГ-29 и сверхзвуковой истребитель Су-27 ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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