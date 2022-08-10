Экспресс газета: Шаляпин дал комментарии по поводу возвращения Пугачёвой в Россию

Известный певец Прохор Шаляпин прокомментирова решение Аллы Пугачёвой вернуться в Москву. "Милости просим!".

Известный в РФ исполнитель Прохор Шаляпин дал интервью популярному в стране изданию "Экспресс газета". В ходе беседы с журналистом артист рассказал, что думает о возвращении своей коллеги по сцене, народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Россию после длительного "отпуска".

Несколько дней подряд в сети идёт активное обсуждение возвращения Примадонны. Артистка дала обещание, что прибудет в родное государство ближе к осени, когда ее наследникам нужно будет идти в школу.

Шаляпин поддерживает именитую артистку в её намерении. В разговоре с "Экспресс газетой" артист заявил:

Алла Пугачева никому ничего плохого не сделала и про Россию дурного не говорила. Мудрая женщина все-таки наша Алла. Если она вернется в Москву, милости просим, это ее право. Она гражданка России и москвичка, это ее законный дом.

Напомним, что с начала спецоперации России в Украине Алла Борисовна не произнесла ни слова на данную тему.

Часть соотечественников осуждают знаменитость за её молчание в такой ситуации, а некоторые уверены, что у 73-летняя певица вправе поступать так, как считает нужным.

Ранее композитор Раймонд Паулс рассказал о последнем общении с Пугачёвой. Прибалтийский музыкант утверждает, что уже очень скоро знаменитость прибудет на родину в компании своих детей. О супруге Максиме Галкине Примадонна не упоминала.