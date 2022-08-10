Средства ПВО РФ перехватили семь ракет HIMARS в Херсонской области
Министерсво обороны России сообщило о перехвате семи ракет HIMARS в Херсонской области.
В очередной сводке Министерства обороны России сообщается, что зенитно-ракетные комплексы ПВО за сутки сбили семь ракет HIMARS американского производства в Херсонской области.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты две ракеты Точка-У в районе Крынки и семь ракет HIMARS в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный маяк", — рассказали в МО РФ.
В Николаевской области сбито три украинских боевых самолёта. Перехвачено четыре снаряда РСЗО "Смерч". За сутки ВСУ потеряли девять БПЛА.
Опубликовано: Максим Алексеев
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