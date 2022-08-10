Средства ПВО РФ перехватили семь ракет HIMARS в Херсонской области

Министерсво обороны России сообщило о перехвате семи ракет HIMARS в Херсонской области.

В очередной сводке Министерства обороны России сообщается, что зенитно-ракетные комплексы ПВО за сутки сбили семь ракет HIMARS американского производства в Херсонской области. 

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты две ракеты Точка-У в районе Крынки и семь ракет HIMARS в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный маяк", — рассказали в МО РФ.

В Николаевской области сбито три украинских боевых самолёта. Перехвачено четыре снаряда РСЗО "Смерч". За сутки ВСУ потеряли девять БПЛА.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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