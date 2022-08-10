Армянская оппозиция создала новое движение с требованием отставки Пашиняна
Армянский оппозиционер Эдгар Казарян сформировал новое движение с требованием ухода Пашиняна с поста премьер-министра.
Экс-глава аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян 10 августа заявил о создании Движения независимости.
Целью которого является уход действующего премьера Никола Пашиняна уже в сентябре этого года.
Во время брифинга у здания правительства в Ереване Казарян сказал прессе, что «государство находится перед угрозой катастрофы из-за намерений правительства пойти на новые уступки Азербайджану.
Жители нескольких армянских населенных пунктов оказались перед риском депортации, причем «единственный раз армян в мирное время намерены депортировать армянские власти».
Он призвал своих сторонников начать новое движение, которое станет Движением независимости.
Оно стартует 23 года в 32-ую годовщину принятия декларации независимости Армении и завершиться 21 сентября в 31-годовщину реальной независимости государства.
Он сказал, что уже 21 сентября или раньше Пашинян должен уйти с поста главы правительства.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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