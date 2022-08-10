Главы МИД G7 призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС Украине

Главы МИД «Большой семёрки» потребовали от России передать под контроль Украины Запорожскую АЭС.

В среду, 10 августа 2022 года, руководители Министерств иностранных дел стран-участниц G7 обратились к правительству России с требованием передать контроль над Запорожской АЭС в Энергодаре киевскому режиму.

Дипломаты «Большой семёрки» убеждены, что возвращение под контроль Украины, которая неоднократно наносила ракетные удары по ЗАЭС, территории Запорожской атомной электростанции поможет предотвратить ядерную катастрофу и обеспечит радиационную безопасность для всего континента.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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