«Транснефть» возобновит транзит нефти в Европу через Украину
«Укртранснафта» одобрила возобновление транзита российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.
В среду, 10 августа 2022 года, пресс-служба российской компании «Транснефть» сообщила новостному агентству РИА, что сегодня возобновится прокачка нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба» в ряд европейских стран.
Отмечается, что украинская логистическая компания «Укртранснафта» подтвердила получение оплаты за транзит нефти от Венгрии, Словакии и Чехии и в связи с этим готова запустить транзит нефти из России через свою территорию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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