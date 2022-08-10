«Транснефть» возобновит транзит нефти в Европу через Украину

«Укртранснафта» одобрила возобновление транзита российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.

В среду, 10 августа 2022 года, пресс-служба российской компании «Транснефть» сообщила новостному агентству РИА, что сегодня возобновится прокачка нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба» в ряд европейских стран.

Отмечается, что украинская логистическая компания «Укртранснафта» подтвердила получение оплаты за транзит нефти от Венгрии, Словакии и Чехии и в связи с этим готова запустить транзит нефти из России через свою территорию.