Что удивляет иностранцев в России и что в стране вызывает у них острую зависть

Жители Европы даже не представляют, что можно бесплатно рыбачить и ставить в лесу палатку, а также ходить за грибами-ягодами.

Если кому-то кажется, что жизнь на Западе исключительно удобна для жизни и отдыха, то это не так. Более того, европейцы во многом нам завидуют, так как у них нет возможности реализовать то, чего мы попросту не замечаем.

Бесплатная рыбалка

В европейских странах за счастье порыбачить нужно заплатить или даже получить лицензию. А потом - выбрать зону, где разрешается ловить рыбу, определить дату. Платить нужно как за рыбалку, так и за пойманную рыбу.

То есть, никакой свободы действий и тем более спонтанных вылазок с удочками.

Отдых на природе

Еще больший шок у иностранцев вызывает тот факт, что у нас ночевать в палатках в лесу можно абсолютно бесплатно. Когда захотел, тогда и приехал. Также свободно можно собирать и грибы-ягоды.

А в Европе за использование государственной земли нужно еще и заплатить, то есть с бесплатными удовольствиями там не очень. В России такая плата взимается лишь в заповедниках.

Загородный отдых

Оказывается, загородный дом (или попросту дача), где можно провести выходные или отпуск - роскошь, которая доступна не всем жителям Европы. Также не каждый европеец может себе позволить и основное жилье.

А в России у многих есть дачи, гаражи, участки. Но эту ценность люди начинают понимать только в сравнении. с другими.