Судно с зерном из Украины прибыло в Албанию
Сухогруз с шестью тоннами украинского зерна прибыл в порт Дуррес в Албании.
Информационный портал Albanian Daily News сообщает о прибытии сухогруза с шестью тоннами украинского зерна в порт Дуррес на Адриатическом побережье.
Судно Jaohan Ranim с шестью тоннами зерна на борту прибыл в 8:37 в порт Дуррес", — говориться в сообщении.
Ранее в столице Турции были достигнуто соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на мировой рынок и содействии со стороны России вывозу зерна из Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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