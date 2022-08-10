Судно с зерном из Украины прибыло в Албанию

Сухогруз с шестью тоннами украинского зерна прибыл в порт Дуррес в Албании.

Информационный портал Albanian Daily News сообщает о прибытии сухогруза с шестью тоннами украинского зерна в порт Дуррес на Адриатическом побережье. 

Судно Jaohan Ranim с шестью тоннами зерна на борту прибыл в 8:37 в порт Дуррес", — говориться в сообщении.

Ранее в столице Турции были достигнуто соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на мировой рынок и содействии со стороны России вывозу зерна из Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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