Судно с зерном из Украины прибыло в Албанию

Сухогруз с шестью тоннами украинского зерна прибыл в порт Дуррес в Албании.

Информационный портал Albanian Daily News сообщает о прибытии сухогруза с шестью тоннами украинского зерна в порт Дуррес на Адриатическом побережье.

Судно Jaohan Ranim с шестью тоннами зерна на борту прибыл в 8:37 в порт Дуррес", — говориться в сообщении.

Ранее в столице Турции были достигнуто соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на мировой рынок и содействии со стороны России вывозу зерна из Украины.