Причины краха МММ Сергея Мавроди до сих пор не раскрыты

Имя Сергея Мавроди в 1990-х было известно всем. Он и сейчас ассоциируется с крупнейшей финансовой пирамидой МММ. Но в жизни Мавроди было много других интересных событий.

Будущий предприниматель родился в 1955 году. Его фамилия в переводе с греческого означает «черный» или «темный».

Мавроди с детства увлекался математикой, обладал отличной памятью, побеждал на олимпиадах, но поступить в Физтех ему не удалось. Сергей стал студентом Московского института электронного машиностроения, где изучал прикладную математику.

Будучи студентом, он блестяще показал себя на олимпиадах, одновременно занимался борьбой, очень прилично играл в шахматы и успевал торговать видеокассетами.

В 1989 Мавроди вместе с братом Вячеславом и Ольгой Мельниковой основал кооператив МММ. Сначала он заниматься поставками компьютеров, стал одним из лидеров российского рынка. В 1994 году МММ начала массированную рекламную кампанию с привлечением самых известных медийных персон в стране и даже «Просто Марии» Виктории Руффо.

За несколько недель более 10 млн человек вложили деньги в компанию, акции МММ подорожали в 127 раз. Средства вкладывали крупные компании и обычные люди, порой продавая машины и другое имущество.

Доходы МММ подсчитать практически невозможно, но известно, что наличные возили машинами. Говорили, что только в Москве капитал увеличивался на 50 млн долларов в день.

В июле 1994 года МММ прекратило выплачивать дивиденды, вскоре после этого Мавроди был арестован. Никто до сих пор не может точно назвать причины краха. Сам Мавроди говорил, что если бы власти не помешали ему, компания выполнила бы все свои обязательства.

Впоследствии Мавроди удалось стать депутатом Госдумы, но через год его лишили мандата. Началось судебное преследование, но все дела о мошенничестве разваливались в судах. В итоге Мавроди осудили по статье о подделке документов и неуплате налогов.

25 марта 2018 года Мавроди стало плохо на автобусной остановке. Скорую вызвал случайный прохожий. Утром 26 марта Сергей Мавроди умер в больнице.