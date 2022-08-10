Тайваньский политик Лэй заявила, что США планируют войну против Китая
Тайваньский политик Джоанна Лэй убеждена, что визит Нэнси Пелоси в Тайбэй был первым ходом США в начале войны против Китая.
В среду, 10 августа 2022 года, китайский новостной телеканал CGTN взял интервью у экс-члена тайваньской партии «Китайская Национальная партия» Джоанна Лэй, где политик прокомментировала недавний визит спикера палаты представителей конгресса США на Тайвань, который взбудоражил всю мировую общественность.
Лэй высказала свою уверенность в том, что визит Пелоси в Тайбэй был не случайным, а частью тщательно продуманного плана американского правительства, которое планирует начать прямую военную конфронтацию с Китаем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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