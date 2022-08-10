Илон Маск продал акции Tesla на 6,9 млрд долларов из-за опасений по сделке с Twitter

Илон Маск продал акции Tesla Inc. на сумму 6,9 млрд долларов, заявив, что хочет избежать внезапной продажи в случае, если он будет вынужден продолжить свою сделку по приобретению Twitter Inc.

Всего генеральный директор Tesla продал около 7,92 млн акций. Он написал в Твиттере, что не планирует продажу остальных активов и намерен купить акции производителя электромобилей, если сделка с Twitter не будет закрыта.

Свой поступок Маск объяснил необходимостью избежать внезапной продажи Tesla, если Twitter заставит закрыть сделку.

С ноября Маск избавился от акций Tesla на сумму около 32 миллиардов долларов. Сейчас он пытается расторгнуть сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов.

Стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана говорит, что Маск наживается на Twitter. По мнению эксперта, он может попытаться воспользоваться ростом акций Tesla примерно на 35% с конца мая.

Старший трейдер по продаже акций в Mirabaud Securities Джим Диксон отмечает, что Маск сказал на собрании акционеров Tesla, что любая слабость в цене акций — это возможность для покупки.

Но всего через сутки миллиардер сам начал продавать акции. Диксон убежден, что Маск продолжит реализовывать активы.

Сделка с Twitter включала положение о том, что в случае ее разрыва сторона, нарушившая соглашение, при определенных обстоятельствах заплатит комиссию за расторжение в размере 1 млрд долларов.