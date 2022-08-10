Грузинские железные дороги: самый высокий доход за 7 лет
По опубликованному Грузинской железной дорогой отчету за первое полугодие 2022 года, компания перевезла 6,8 миллионов тонн грузов, это на 13,3% больше, чем в прошлом году.
В результате, доход ГЖД превысил 191 миллион лари.
В компании говорят, что это самый высокий показатель за последние 7 лет.
«Главная задача компании остается прежней: привлечь в коридор новые грузы и сохранить их в долгосрочной перспективе», — заявил гендиректор ГЖД Давид Перадзе.
В то же время:
Вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили рассказал журналистам об основных факторах, определяющих экономический рост. И о том, связан ли он с большим количеством приезжих из России.
Основным фактором экономического роста являются увеличение экспорта: ферросплавы, продукты питания, различные промышленные товары. А также иностранные инвестиции. А в них лидерами являются США и Евросоюз.
Если посмотреть статистику, то по сравнению с 2019 годом количество российских туристов в Грузии уменьшилось. Сократилось и количество туристов с других традиционных рынков.
Мы делаем все возможное, чтобы создать определенные альтернативы и диверсифицировать рынки, компенсируя тем самым потери, чтобы иметь положительную динамику в сфере туризма, - сказал министр.
Опубликовано: Антон Райт
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