Вирусологи рассказали насколько большой риск мировой эпидемии от вируса Ланья

Международная группа ученых выявила новый вирус, который, вероятно, был передан людям после того, как он впервые заразил животных, и это спустя три года как успокоился коронавирус.

Рецензируемое исследование, опубликованное в медицинском журнале Новой Англии, подробно описало обнаружение вируса Ланья после того, как он был обнаружен в образцах 35 пациентов, собранных в двух восточных китайских провинциях.

Исследователи, базирующиеся в Китае, Сингапуре и Австралии, не нашли доказательств того, что вирус передается между людьми, отчасти ссылаясь на небольшой размер доступной выборки.

Но они выдвинули гипотезу, что землеройки, мелкие млекопитающие, питающиеся насекомыми, могли быть носителями вируса до того, как он заразил людей.

Первый образец вируса Ланья был обнаружен в конце 2018 года у фермера в провинции Шаньдун, который обратился за лечением от лихорадки.

Примерно за два года в Шаньдуне и соседней провинции Хэнань было обнаружено, что еще 34 человека были инфицированы, причем подавляющее большинство из них были фермерами.

Генетическое секвенирование вируса впоследствии показало, что возбудитель является частью семейства henipavirus, в которое входят пять других известных вирусов.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, два из них считаются высоковирулентными и связаны с высоким коэффициентом летальности. Но ни один из пациентов Langya не умер, говорится в исследовании.

По словам ученых, следующая пандемия уже надвигается, если только люди не изменят то, как мы взаимодействуем с дикой природой.

Среди 35 пациентов было обнаружено, что 26 были инфицированы только вирусом Ланья. У всех 26 человек была высокая температура, примерно у половины наблюдалась усталость, снижение количества лейкоцитов и кашель. Более серьезные симптомы включают нарушение функций почек и печени.

Эпиднадзор за болезнями не выявил источников заражения, распространенных среди инфицированных, и они не вступали в тесный контакт друг с другом, что позволяет предположить, что заражение людей могло происходить “спорадически”, пишут исследователи.