Швеция допустила прекращение выдачи виз гражданам России
Шведский министр Андерс Игеман допустил возможность запрета выдачи виз россиянам.
В среду, 10 августа 2022 года, министр Интеграции Швеции Андерс Игеман в пресс-релизе оценил возможность выполнения шведской стороной призыва президента Украины Владимира Зеленского ввести запрет на выдачу виз западных стран для граждан РФ.
Игеман заявил, что правительство Швеции в настоящее время не приняло окончательное решение касательно визового вопроса, поэтому не может исключить возможность запрета на предоставление шенгенской визы для россиян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций против России
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
МИД КНР: китайская сторона против производства полупроводников в США
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России