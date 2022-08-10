Швеция допустила прекращение выдачи виз гражданам России

Шведский министр Андерс Игеман допустил возможность запрета выдачи виз россиянам.

В среду, 10 августа 2022 года, министр Интеграции Швеции Андерс Игеман в пресс-релизе оценил возможность выполнения шведской стороной призыва президента Украины Владимира Зеленского ввести запрет на выдачу виз западных стран для граждан РФ.

Игеман заявил, что правительство Швеции в настоящее время не приняло окончательное решение касательно визового вопроса, поэтому не может исключить возможность запрета на предоставление шенгенской визы для россиян.