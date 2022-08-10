АиФ: Якубович рассказал о судьбе программы Поле чудес

Ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович поведал о том, что знает о будущем "своего" шоу.

Ведущий любимой народом программы "Поле Чудес" Леонид Якубович дал комментарии относительно судьбы телевизионного шоу популярному в России изданию "АиФ".

На вопрос о том, останется ли передача в сетке вещания Первого канала, тот ответил:

Я этого не знаю.

О том, что "Поле Чудес" - одну из самых популярных и рейтинговых передач отечественного телевидения, которая стала выходить в эфир ещё в октябре 1990 года, закроют, разговоры велись с конца 2021-го.

Тогда шли слухи, что вместо шоу будет транслироваться западная франшиза "Wheel of Fortune", по образцу которой, с включением элементов других западных игровых передач, оно было создано.

Леонид Аркадьевич так и останется ведущим передачи, хоть и другого производителя.

В текущем году разговоры о закрытии "Поля чудес" возобновились. Пару дней продюсер Сергей Лавров заявил, что программу с легкостью можно заменить иным контентом, так как ТВ нуждается в обновлении, новых лицах, а молодых талантливых людей в государстве хватает.

Заменять шоу новой программой активно собрались после слов Леонида Аркадьевича, что на Первом не хватает развлекательных программ, а также особого сожаления ведущего по поводу ухода с экранов рейтингового шоу "Вечерний Ургант".