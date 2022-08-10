Российская армия уничтожила пункты управления полка «Хортица» батальона «Айдар»
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов и уничтожении пунктов управления украинских националистических формирований.
ВКС России, артиллерия и ракетные войска уничтожили пять пунктов управления украинской армии.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам украинской военной инфраструктуры. Подавлены пункты управления 46-й аэромобильной бригады и националистических формирований "Хортица" и "Айдар" в Новосёловке", - сообщается в сводке.
Российские войска и Народная милиция ЛНР уничтожила семь складов с боеприпасами в Николаевке, Выемке и Фёдоровке. В районе Краматорска уничтожена установка ЗРК С-300.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций против России
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
МИД КНР: китайская сторона против производства полупроводников в США
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России