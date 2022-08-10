Российская армия уничтожила пункты управления полка «Хортица» батальона «Айдар»

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов и уничтожении пунктов управления украинских националистических формирований.

ВКС России, артиллерия и ракетные войска уничтожили пять пунктов управления украинской армии. 

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам украинской военной инфраструктуры. Подавлены пункты управления 46-й аэромобильной бригады и националистических формирований "Хортица" и "Айдар" в Новосёловке", - сообщается в сводке.

Российские войска и Народная милиция ЛНР уничтожила семь складов с боеприпасами в Николаевке, Выемке и Фёдоровке. В районе Краматорска уничтожена установка ЗРК С-300. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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