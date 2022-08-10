В журнале Science опубликованы результаты исследования группы ученых, которые указывают, что коронавирус мог быть передан людям от енотовидных собак.

Этих животных в Китае разводят и продают из-за роскошного меха. Ученые полагают, что они могли быть посредниками, заразившимися вирусом SARS-CoV-2 от летучих мышей и передавшими его людям на китайском рынке, что привело к глобальной пандемии COVID-19.

Животных никогда не тестировали, однако образцы, взятые из клеток и тележек, используемых для содержания и перевозки енотовидных собак на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, содержали следы вируса.

Биолог, эколог и научный сотрудник Оксфордского университета, соавтор исследования Крис Ньюман говорит, что влажные рынки часто содержат животных в условиях, которые могут способствовать развитию болезней.

Ньюман описал клетки енотовидных собак и других млекопитающих, таких как сурки, сложенные высоко, где моча и фекалии животных в верхних клетках падают на нижние клетки, потенциально передавая вирусы и бактерии.

Соавтор исследования Анжела Расмуссен, вирусолог, написала, что все доступные данные указывают на рынок морепродуктов как на точку происхождения, а не на исследовательскую лабораторию в том же городе, как некоторые предполагают.

Она считает, что исследования дают убедительные доказательства того, что SARS-CoV-2 возник в результате как минимум двух зоонозных побочных эффектов от животных, проданных в Хуанане.

Ян Липкин, эпидемиолог и директор Центра инфекций и иммунитета в Школе общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета задолго до COVID-19 Липкин утверждал, что рынки диких животных, такие как Хуанань, опасны и должны быть закрыты во всем мире.