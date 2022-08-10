Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций против России

Евросоюз ведет обсуждение нового пакета санкций против Российской Федерации с предложением остановить выдачу виз.

Правительство Германии 10 августа сообщило, что Евросоюз занимается обсуждением того, что должно находиться в седьмом пакете санкций против России.

По словам кабинета министров ФРГ, ведется обсуждение окончания выдачи шенгенских виз гражданам России.

Ранее Политолог Константин Калачев оценил вероятность запрета въезда для россиян в страны Шенгенской зоны как возможную.

Он отметил, что многие страны уже частично ограничили въезд россиянам, например, запретили туристические поездки.

Бельгия, Литва, Чехия, Словакия, Латвия, Нидерланды, Дания, Эстония и Мальта остановили выдачу Шенгенских виз россиянам.

Норвегия и Финляндия хотят ввести такие же меры.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к Брюсселю с призывом запретить россиянам въезд в ЕС, чтобы привлечь к ответственности все население страны.