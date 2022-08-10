Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций против России
Евросоюз ведет обсуждение нового пакета санкций против Российской Федерации с предложением остановить выдачу виз.
Правительство Германии 10 августа сообщило, что Евросоюз занимается обсуждением того, что должно находиться в седьмом пакете санкций против России.
По словам кабинета министров ФРГ, ведется обсуждение окончания выдачи шенгенских виз гражданам России.
Ранее Политолог Константин Калачев оценил вероятность запрета въезда для россиян в страны Шенгенской зоны как возможную.
Он отметил, что многие страны уже частично ограничили въезд россиянам, например, запретили туристические поездки.
Бельгия, Литва, Чехия, Словакия, Латвия, Нидерланды, Дания, Эстония и Мальта остановили выдачу Шенгенских виз россиянам.
Норвегия и Финляндия хотят ввести такие же меры.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к Брюсселю с призывом запретить россиянам въезд в ЕС, чтобы привлечь к ответственности все население страны.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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