Денежные переводы из России в Грузию возросли до 1,78 миллиарда долларов
По данным Нацбанка в первом полугодии 2022 года денежные переводы из России в Грузию возросли на 306 миллионов долларов.
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе сообщил о рекордном объёме денежных переводов. Сумма достигла 1,78 миллиарда долларов.
В правлении Нацбанка не спешат делать долгосрочных прогнозов, считая это разовым фактором.
"Мы не знаем, как долго продержаться такие высокие трансферы. Прогнозы делать сложно, скорее всего это разовый фактор", — заявил Гвенетадзе.
Чиновник сообщил и о возросших депозитах в иностранной валюте. Это стимулирует развитие экономики Грузии, но и в этом случае делать долгосрочные выводы преждевременно.
Опубликовано: Максим Алексеев
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