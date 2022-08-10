Денежные переводы из России в Грузию возросли до 1,78 миллиарда долларов

По данным Нацбанка в первом полугодии 2022 года денежные переводы из России в Грузию возросли на 306 миллионов долларов.

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе сообщил о рекордном объёме денежных переводов. Сумма достигла 1,78 миллиарда долларов.

В правлении Нацбанка не спешат делать долгосрочных прогнозов, считая это разовым фактором.

"Мы не знаем, как долго продержаться такие высокие трансферы. Прогнозы делать сложно, скорее всего это разовый фактор", — заявил Гвенетадзе.

Чиновник сообщил и о возросших депозитах в иностранной валюте. Это стимулирует развитие экономики Грузии, но и в этом случае делать долгосрочные выводы преждевременно.