Teleprogramma.pro: Шахназаров раскритиковал прогулки Хазанова с Ярмольником по Юрмале

Журналист Михаил Шахназаров резко высказался в адрес юмориста Геннадия Хазанова и актёра Леонида Ярмольника, которые уже длительное время пребывают в Латвии.

Публицист Михаил Шахназаров нелестно высказался о таких известных российских артистах, как Леонид Ярмольник и Геннадий Хазанов, которые в настоящее время находятся в Юрмале.

Шахназаров поведал, что его друзья, знакомые из Юрмалы наблюдают знаменитостей в обществе друг друга. Также представитель СМИ утверждает, что Ярмольника и Хазанова видели в компании знаменитостей, выступающих против спецоперации России на Донбассе.

Teleprogramma.pro цитирует публициста:

Хазанов в Латвии - в Юрмале. Не знает, вернется или нет. Говорит, что просто театр не работает. Его видят там мои друзья вместе с Ярмольником. Они все там. Их видели в компании тех, кто считает наш режим мордороватым.

Ведущий уверен, что окружающие прекрасно понимают позицию этих артистов. Журналист утверждает, что в ситуации, когда известные личности "молчат" и не могут найти подходящих слов для описания ситуации - "для меня все с ними ясно".

Напомним, что Геннадий Хазанов, находясь долгое время на территории Латвии, никаких комментариев по поводу своего отъезда не давал. Лишь пару дней назад юморист вышел на связь с поклонниками, заявив, что театр в отпуске, а как только заработает, артист вернётся, так как участвует в постановках учреждения культуры.