ФАН: Евгений Миронов рассказал об отношении к ЭКО, став участников нового социального проекта

Известный артист Евгений Миронов снялся в социальном проекте "Может быть, когда-нибудь", призванному привлечь внимание людей к тому, как относится человечество к ЭКО.

Популярный в России актер Евгений Миронов стал участником нового социального проекта под названием "Может быть, когда-нибудь". В картине подняты важные для российского общества вопросы, в частности, отношение к ЭКО.

ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение - вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Синонимы: "оплодотворение в пробирке", "оплодотворение in vitro", "искусственное оплодотворение", в английском языке обозначается аббревиатурой IVF (In vitro fertilisation).

Сюжет фильма сосредоточен вокруг пары экс-супругов, которые встречаются в клинике репродуктивной медицины, пытаясь понять, что им делать с замороженными эмбрионами.

Они оба живут новой жизнью, у каждого новая семья, а эти эмбрионы - единственное, что их связывает.

Миронов рассказывает, что целью данного проекта является привлечение внимания людей к вещам, которые не доступны для понимания ни представителей старшего поколения, ни младшего.

Люди к продолжению рода и ЭКО относятся как к айфону. Или как к каким-то обыденным средствам этого мира, не понимая, что это жизнь.

Ранее сообщалось, что Миронов был приглашён в качестве главы жюри 44-го Московского международного кинофестиваля.