Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС и G7 запретить выдачу виз россиянам
Министр иностранных дел Украины Кулеба обратился к лидерам стран-участниц ЕС и G7 прекратить выдачу виз гражданам России.
В среду, 10 августа 2022 года, руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём аккаунте Twitter высказал поддержку требования о запрете на выдачу виз россиянам главы киевского режима Владимира Зеленского.
Кулеба обратился к лидерам стран Европейского союза и «Большой семёрки» с просьбой рассмотреть прекращения оформления виз для граждан России и заявил, в поддержку своего мнения, что визовые ограничения в отношении русских должны действовать до тех пор, «пока они не научатся уважать» границы стран Запада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Какую музыку слушал Владимир Высоцкий
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Ульянов заявил, что сотрудники ЗАЭС получают угрозы от правительства Украины
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России