Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС и G7 запретить выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Украины Кулеба обратился к лидерам стран-участниц ЕС и G7 прекратить выдачу виз гражданам России.

В среду, 10 августа 2022 года, руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём аккаунте Twitter высказал поддержку требования о запрете на выдачу виз россиянам главы киевского режима Владимира Зеленского.

Кулеба обратился к лидерам стран Европейского союза и «Большой семёрки» с просьбой рассмотреть прекращения оформления виз для граждан России и заявил, в поддержку своего мнения, что визовые ограничения в отношении русских должны действовать до тех пор, «пока они не научатся уважать» границы стран Запада.