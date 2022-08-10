Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти
Компании-операторы нефти MOL и Slovnaft договорились с Украиной о поставках углеводородов нефтепроводу «Дружба».
Словацкий телеканал ТАЗ сообщил о договорённости достигнутой между венгерскими и словацкими операторами MOL и Slovnaft с Украиной о поставках российской нефти. Представитель словацкого завода Антон Молнер пояснил, что с такой схемой согласна и Россия.
"Украинские партнёры позитивно отреагировали на предложенный им вариант поставок российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Деньги уже переведены на счёт украинского оператора. Мы ожидаем, что поставки в ближайшее время возобновятся", — заявил Миллер.
Украина подтвердила получение платежа от обеих компаний. Прокачка нефти начнётся уже сегодня.
Опубликовано: Максим Алексеев
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