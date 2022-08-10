В Москве задержали журналистку Баязитову, ей грозит 15 лет лишения свободы
Российская журналистка Александра Баязитова задержана по обвинению в вымогательстве, ей грозит 15 лет колонии.
10 августа пресс-служба Кузьминского суда города Москвы сообщила издательству РИА, что журналистка Александра Баязитова, работающая в ряде российских СМИ, взята под стражу по подозрению в вымогательстве.
Отмечается, что в настоящее время следствие проводит расследование преступления по статье 163 УК РФ в отношении Баязитовой, которой грозит лишении свободы сроком до пятнадцати лет из-за вымогательства у компании «Ростех».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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