В Москве задержали журналистку Баязитову, ей грозит 15 лет лишения свободы

Российская журналистка Александра Баязитова задержана по обвинению в вымогательстве, ей грозит 15 лет колонии.

10 августа пресс-служба Кузьминского суда города Москвы сообщила издательству РИА, что журналистка Александра Баязитова, работающая в ряде российских СМИ, взята под стражу по подозрению в вымогательстве.

Отмечается, что в настоящее время следствие проводит расследование преступления по статье 163 УК РФ в отношении Баязитовой, которой грозит лишении свободы сроком до пятнадцати лет из-за вымогательства у компании «Ростех».