Ульянов заявил, что сотрудники ЗАЭС получают угрозы от правительства Украины

Постпред РФ в Вене Ульянов утверждает, что украинские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС.

10 августа постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём интервью для ТВ-канала «Россия 24» рассказал о шантаже и угрозах, которым подвергаются работники Запорожской атомной электростанции в Энергодаре со стороны киевского режима.

Ульянов заявил, что кадровый состав ЗАЭС на постоянной основе получают телефонные угрозы от правительства Украины, которые обвиняют их в коллаборационизме и грозятся неминуемым наказанием за то, что они обеспечивают безопасное функционирование атомной станции в Запорожской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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