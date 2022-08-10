Ульянов заявил, что сотрудники ЗАЭС получают угрозы от правительства Украины

Постпред РФ в Вене Ульянов утверждает, что украинские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС.

10 августа постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём интервью для ТВ-канала «Россия 24» рассказал о шантаже и угрозах, которым подвергаются работники Запорожской атомной электростанции в Энергодаре со стороны киевского режима.

Ульянов заявил, что кадровый состав ЗАЭС на постоянной основе получают телефонные угрозы от правительства Украины, которые обвиняют их в коллаборационизме и грозятся неминуемым наказанием за то, что они обеспечивают безопасное функционирование атомной станции в Запорожской области.