Какую музыку слушал Владимир Высоцкий

Владимира Высоцкого, который умер в июле 1980 года, в России слушают до сих пор. Какую же музыку предпочитал сам Владимир Семенович?

В июле 1980 года ушёл из жизни поэт и актер Владимир Высоцкий, имя которого до сих пор не забыто, а песни актуальны. Звезде СССР было всего 42 года.

В РФ и в настоящее время слушают его композиции, наполненные смыслом, пересматривают фильмы с его участием. Какую музыку предпочитал слушать сам Владимир Семенович?

Высоцкий появился на свет 25 января 1938 года, став известным как музыкант, поэт, актер (Театр на Таганке). Его называют любителем запрещенных веществ и красивых авто.

Он был один из самых влиятельных людей в истории второй половины XX века в СССР/России. Высоцкий обожал путешествия, а также наслаждался слушанием музыки самых разных жанров.

О пристрастиях в сфере музыки информации присутствует мало, но всё же некоторые данные имеются в открытом доступе. Высоцкому не по душе была эстрада, его уважением пользовалась академическая музыка и джаз.

Рок-н-ролл и электронная музыка не трогали мэтра музыкальной индустрии СССР.

Давая интервью журналистам, беседуя с друзьями, Высоцкий называл песни, которыми он наслаждался.

Среди любимых произведений Владимира Семёновича числится "Священная война" (слова - Василий Лебедев-Кумач, музыка - Александр Александров), Фридерик Шопен - Этюд №12, "Я люблю тебя жизнь" Марка Бернеса, "Summertime" Эллы Фитцджеральд, "Cortege" The Modern Jazz Quartet, "Yellow Submarine" "The Beatles", "Money" "Pink Floyd", "Lucky Man" Emerson, Lake & Palmer, "Капли Датского короля" Булата Окуджавы, "Весна священная" Игорь Стравинского.