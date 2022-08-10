«Это экспансия": в Грузии все громче звучат голоса за введение виз для россиян

По мнению некоторых представителей турбизнеса, такая мера поможет понять, кто приезжает в Грузию и с какими целями.

Грузия и ее красоты всегда были притягательным местом для отдыха россиян. Но с началом спецоперации некоторые жители России перебрались сюда, чтобы пожить на более долгосрочной основе.

Основатель Caucasus Travel Саба Кикнадзе, заявил, что "приезд россиян в таком количестве – не туризм, это экспансия". "Эти люди, можно сказать, меняют лицо культуры и этики грузинского туризма и в будущем могут нанести нам большой удар", - считает Кикнадзе.

По его мнению, введение визового режима с РФ поможет понять, кто приезжает в Грузию с туристическими целями и какую реальную позьзу приносит туриндустрия.

«Должны ли мы все время быть частью внутреннего туризма в России? Нужно, чтобы количество туристов было сбалансированным - и такая практика была распространена в 2018-2019-м годах. Но сейчас это не так, и это непорядок. Деньги – хорошо, но какой ценой?», - задается вопросм бизнесмен.

Он констатировал, что в Батуми очень много россиян, потому международный туризм в стране в опасности.

«Разве не должны в Батуми приезжать французские, немецкие, британские туристы? Но они не едут, так как там полно россиян», - добавил Саба Кикнадзе, отметив, что и требования российских и европейских туристов разнятся.

Он уточнил, что только в июне Грузия приняла свыше 90 000 человек, и Россия на первом месте среди прибывших в страну туристов.

Однако пока такое мнение не превалирующее: в правящей партии Грузии утверждают, что введение визового режима с РФ обсуждать не готовы.