Пелоси проведет первую пресс-конференцию после визита на Тайвань
Глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси впервые пообщается с журналистами на конференции после поездки на Тайбэй.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 10 августа организует в Вашингтоне первую пресс-конференцию после возвращения из поездки по странам Азии.
Брифинг должен пройти сегодня в 19:30 по Московскому времени или в 00:30 по пекинскому времени в четверг.
Трансляция мероприятия будет идти в прямом эфире по американским каналам и в интернете.
Ранее Нэнси Пелоси ответила на несколько вопросов журналистов, ее ответы показали по телевизору.
Она сказала, что ее визит не означает перемены в политике Вашингтона по отношению к Китаю. Однако, по ее словам, США нельзя позволить изолировать Тайвань.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера нижней палаты Конгресса за последние 25 лет.
Си Цзиньпин говорил, что США может «обжечься» и заявил, что нельзя отступать от политики «одного Китая».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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