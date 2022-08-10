Пелоси проведет первую пресс-конференцию после визита на Тайвань

Глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси впервые пообщается с журналистами на конференции после поездки на Тайбэй.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 10 августа организует в Вашингтоне первую пресс-конференцию после возвращения из поездки по странам Азии.

Брифинг должен пройти сегодня в 19:30 по Московскому времени или в 00:30 по пекинскому времени в четверг.

Трансляция мероприятия будет идти в прямом эфире по американским каналам и в интернете.

Ранее Нэнси Пелоси ответила на несколько вопросов журналистов, ее ответы показали по телевизору.

Она сказала, что ее визит не означает перемены в политике Вашингтона по отношению к Китаю. Однако, по ее словам, США нельзя позволить изолировать Тайвань.

Визит Пелоси стал первым визитом спикера нижней палаты Конгресса за последние 25 лет.

Си Цзиньпин говорил, что США может «обжечься» и заявил, что нельзя отступать от политики «одного Китая».