Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

В преддверии перестановок в кабинете министров, правительство Японии в полном составе подало в отставку.

Японское информационное агентство Киодо сообщило об уходе в отставку правительства страны. Специальное заседание кабинета состоялось в 11:30 по местному времени.

Новое правительство сформирует Фумио Кисидо. Полный список кабинета будет оглашён в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что перестановки в правительстве начнутся не ранее сентября, Кисидо принял решение ускорить процесс. Новый премьер-министр является сторонником концепции "нового капитализма". Дополнительной причиной для обновления правительства стал рост цен на продовольствие и топливо.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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