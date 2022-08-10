Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
В преддверии перестановок в кабинете министров, правительство Японии в полном составе подало в отставку.
Японское информационное агентство Киодо сообщило об уходе в отставку правительства страны. Специальное заседание кабинета состоялось в 11:30 по местному времени.
Новое правительство сформирует Фумио Кисидо. Полный список кабинета будет оглашён в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что перестановки в правительстве начнутся не ранее сентября, Кисидо принял решение ускорить процесс. Новый премьер-министр является сторонником концепции "нового капитализма". Дополнительной причиной для обновления правительства стал рост цен на продовольствие и топливо.
Опубликовано: Максим Алексеев
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