Аттракционы-убийцы или смертельно опасные развлечения

Летом одним из любимых развлечений взрослых и детей являются парки аттракционов. Организаторы гарантируют полную безопасность, но несчастные случаи продолжают пополнять печальную статистику.

6 августа в Орле умерла девушка 17 лет, она выпала из кресла во время движения каруселей "Орбита", упала на асфальт и получила смертельные травмы.

В Новоалтайске девочка 11 лет повредила себе шею, развлекаясь на веревочном аттракционе. Она получила травму, посетив игровой комплекс "Веревкино-парк".

Ребенок запутался в страховочных тросах и с признаками асфиксии был госпатализирован. Повреждения оказались не опасными для жизни.

Пожалуй, "лидером" несчастных случаев на аттракционах этим летом стал Барнаул.

Происшествие 30 мая стало причиной серьезных травм у двух девочек 4-х и 5-ти лет. Батут взлетел в воздух и перевернулся, в результате дети выпали на асфальт с большой высоты.

При установке батута были допушены нарушения, крепления не зафиксировались должным образом. В итоге батут от сильного порыва ветра поднялся в воздух вместе с детьми.

23 июля неожиданно произошла остановка аттракциона "Американские горки" вместе с находившимися в нем людьми. Инцидент случился опять-таки в Барнауле.

Для снятия людей с аттракциона проводилась спасательная операция.

8 июля мальчик сломал позвоночник (4-й позвонок от грудной клетки) во время прыжков на батуте. Для восстановления здоровья ему придется почти год ходить в поддерживающем корсете.

18 июня девочка в детском игровом клубе в Индустриальном районе Барнаула сломала на батуте три позвонка.

10 июля в веревочном парке по Змеиногорскому тракту в Барнауле оборвалась трасса. Ребенок 13-лет упал из-за обрыва страховочного троса и получил многочисленные травмы.

Аттракцион, как и в предыдущих случаях, принадлежал индивидуальному предпринимателю города.