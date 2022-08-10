Аттракционы-убийцы или смертельно опасные развлечения
Летом одним из любимых развлечений взрослых и детей являются парки аттракционов. Организаторы гарантируют полную безопасность, но несчастные случаи продолжают пополнять печальную статистику.
6 августа в Орле умерла девушка 17 лет, она выпала из кресла во время движения каруселей "Орбита", упала на асфальт и получила смертельные травмы.
В Новоалтайске девочка 11 лет повредила себе шею, развлекаясь на веревочном аттракционе. Она получила травму, посетив игровой комплекс "Веревкино-парк".
Ребенок запутался в страховочных тросах и с признаками асфиксии был госпатализирован. Повреждения оказались не опасными для жизни.
Пожалуй, "лидером" несчастных случаев на аттракционах этим летом стал Барнаул.
Происшествие 30 мая стало причиной серьезных травм у двух девочек 4-х и 5-ти лет. Батут взлетел в воздух и перевернулся, в результате дети выпали на асфальт с большой высоты.
При установке батута были допушены нарушения, крепления не зафиксировались должным образом. В итоге батут от сильного порыва ветра поднялся в воздух вместе с детьми.
23 июля неожиданно произошла остановка аттракциона "Американские горки" вместе с находившимися в нем людьми. Инцидент случился опять-таки в Барнауле.
Для снятия людей с аттракциона проводилась спасательная операция.
8 июля мальчик сломал позвоночник (4-й позвонок от грудной клетки) во время прыжков на батуте. Для восстановления здоровья ему придется почти год ходить в поддерживающем корсете.
18 июня девочка в детском игровом клубе в Индустриальном районе Барнаула сломала на батуте три позвонка.
10 июля в веревочном парке по Змеиногорскому тракту в Барнауле оборвалась трасса. Ребенок 13-лет упал из-за обрыва страховочного троса и получил многочисленные травмы.
Аттракцион, как и в предыдущих случаях, принадлежал индивидуальному предпринимателю города.
Опубликовано: Храмова Оксана
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