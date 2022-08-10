Индия при покупке российского угля отказалась от долларовых выплат, а отдала предпочтение другим валютам.

Исходя из данных таможенных документов, индийские организации начинают покупать российский уголь, оплачивая их не долларами.

И хотя это было не в российских рублях, а часть процентов в дихрамах, другая часть гонконгских долларах, евро и китайских юанях.

За июнь Индия приобрела у России 1,7 млн тонн угля.

До этого депутат Вячеслав Володин, прокомментировал эту ситуацию следующим образом.

Если страны не хотят платить в долларах, значит американская валюта начинает постепенно терять свою актуальность, а потому не подкрепляется реальными ресурсами.

Пока в США печатают доллары в большом количестве, применяя из как инструмент для политических уловок, Сергей Чемезов, руководитель “Ростеха”, заявил, что Россия дает отличный пример остальным, как осуществлять расчеты своей привычной валюте, а не в долларах.