Индия постепенно отказывается от доллара при покупке российского угля
Индия при покупке российского угля отказалась от долларовых выплат, а отдала предпочтение другим валютам.
Исходя из данных таможенных документов, индийские организации начинают покупать российский уголь, оплачивая их не долларами.
И хотя это было не в российских рублях, а часть процентов в дихрамах, другая часть гонконгских долларах, евро и китайских юанях.
За июнь Индия приобрела у России 1,7 млн тонн угля.
До этого депутат Вячеслав Володин, прокомментировал эту ситуацию следующим образом.
Если страны не хотят платить в долларах, значит американская валюта начинает постепенно терять свою актуальность, а потому не подкрепляется реальными ресурсами.
Пока в США печатают доллары в большом количестве, применяя из как инструмент для политических уловок, Сергей Чемезов, руководитель “Ростеха”, заявил, что Россия дает отличный пример остальным, как осуществлять расчеты своей привычной валюте, а не в долларах.
Опубликовано: Силивончик Алина
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