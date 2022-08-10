В Германии возобновят масочный режим в октябре из-за ожидаемого всплеска COVID-19
Министерство здравоохранения Германии просит возобновить масочный режим с октября 2022 года.
Прогнозируя резкий всплеск заболеваемости COVID-19, Министерство здравоохранения Германии совместно с Министерством юстиции инициировало принятие поправок в Закон о защите от инфекций (IFSG).
Предложение будет вынесено на обсуждение Правительства. Планируется, что масочный режим на всей территории страны будет введён с 1 октября 2022 года по 7 апреля 2023 года.
"С помощью пошаговой модели IFSG мы представляем федеральному правительству юридически безопасные инструменты для предотвращения пандемии",— заявил Карл Лаутербах, федеральный министр здравоохранения.
Чиновник подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации, в Германии могут быть введены дополнительные меры предосторожности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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В Германии возобновят масочный режим в октябре из-за ожидаемого всплеска COVID-19
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