В Финляндии отмечается резкий всплеск пессимизма у населения

Статистическое управление Финляндии отмечает резкое повышение пессимистических настроений в стране.

В Финляндии, которая все последние годы лидировала по индексу счастья населения, отмечается резкий всплеск пессимистических настроений. Самое большое недоверие вызывает экономическая ситуация в стране. 75% респондентов отметили ухудшение ситуации. Из них 57% не верят в благополучное будущее.

Не веря в улучшение ситуации финны перестали делать дорогостоящие покупки. 44% опрошенных планируют сократить расходы даже на товары ежедневного потребления. Простые люди ожидают повышения инфляции.

Жители Финляндии всегда были уверены в стабильности экономики своей страны. Эксперты связывают всплеск пессимистических настроений с пандемией и боевыми действиями на Украине.