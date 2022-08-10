В Финляндии отмечается резкий всплеск пессимизма у населения
Статистическое управление Финляндии отмечает резкое повышение пессимистических настроений в стране.
В Финляндии, которая все последние годы лидировала по индексу счастья населения, отмечается резкий всплеск пессимистических настроений. Самое большое недоверие вызывает экономическая ситуация в стране. 75% респондентов отметили ухудшение ситуации. Из них 57% не верят в благополучное будущее.
Не веря в улучшение ситуации финны перестали делать дорогостоящие покупки. 44% опрошенных планируют сократить расходы даже на товары ежедневного потребления. Простые люди ожидают повышения инфляции.
Жители Финляндии всегда были уверены в стабильности экономики своей страны. Эксперты связывают всплеск пессимистических настроений с пандемией и боевыми действиями на Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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