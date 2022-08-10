В Европе придумали, как добиться восстановления поставок российской нефти

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» будут восстановлены. Такое заявление сделал министр экономики Словакии Ричард Сулик.

По его словам, возобновление поставок в несколько европейских стран ожидается после решения вопроса с платежами за транзит.

Российский государственный трубопроводный оператор «Транснефть» заявил во вторник, что приостановил поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба», который проходит через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию.

«Транснефть» сослалась на осложнения, связанные с санкциями Евросоюз, как на причину остановки 4 августа, заявив, что ее платеж украинскому партнеру компании был отклонен.

Ричард Сулик заявил, что платежи будут произведены 10 августа словацкой нефтеперерабатывающей компанией Slovnaft.

Он отметил, что российская и украинская стороны согласились с данным решением. Slovnaft принадлежит венгерской энергетической группе MOL.

Словакия получает практически всю свою нефть по нефтепроводу «Дружба». Сулик сказал, что сумма платежа составляет до 10,2 млн долларов.

Он сказал, что Словакия будет работать над долгосрочным решением проблемы с платежами, которая, вызвана отказом неназванного банка в Западной Европе перевести деньги из-за санкций, введенных ЕС в отношении России.