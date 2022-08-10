Замужнюю китаянку, которая встречалась сразу с 18 мужчинами, арестовали за вымогательство у них 300 000 долларов

Шанхайское телевидение рассказало историю китаянки по фамилии Ву, которая с 2017 года обманывала мужчин, чтобы вести роскошный образ жизни.

29-летняя женщина встречалась с 18 мужчинами одновременно и заманивала их в фиктивные брачные соглашения. Она делала предсвадебные фото с мужчинами и убеждала их в своей любви.

Впоследствии она просила у мужчин денег якобы на помощь своим родственникам. Например, она говорила, что ее отец болен раком, а двоюродного брата нужно выручить из тюрьмы.

Мужчины давали ей деньги, некоторые ради этого даже брали кредиты. Однако впоследствии они начали подозревать, что женщина обманывает их и угрожали сообщить в полицию.

Тогда Ву стала заводить новые знакомства с мужчинами и брать у них деньги, чтобы расплатиться со своими предыдущими любовниками.

Однажды женщина попросила мужчину по фамилии Ван выдать себя за ее брата, чтобы избавиться от слежки со стороны другого мужчины, якобы преследующего ее из-за неуплаты налогов.

Ван одолжил ей около 133 тыс долларов. Но во время встречи с «преследователем» тот рассказал Вану, что Ву должна ему денег, и он просто пытается их вернуть. После этого Ван сообщил о Ву в полицию.

Ву замужем с 2014 года, у нее есть 2-летний сын от мужа. Полиция Шанхая обнаружила Ву, проживающую в арендованном доме со своим мужем. Супругу она говорила, что работает фотомоделью.