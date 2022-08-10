Тайны второй мировой войны: основные задачи и деятельность СС

Отряды СС всегда ассоциировались с чем-то жутким и навевали чувство страха. Чем же действительно занималась данные войска и почему их так ценил Гитлер?

СС всегда считались исключительно элитными войсками и заставляли с завистью смотреть на них. Год основания структуры - 1939. Еще тогда это были только резервные войска, которые впоследствии целой паутиной накрыли Германию.

Чтобы сильно не раздражать классический Вермахт их формально приписывали к немецкой полиции, т.к. у них был довольно широкий круг деятельности.

Само войско было разбито на несколько подгрупп - это общие СС, задача которых была заниматься хозяйственными делами и Отряды СС «Мёртвая голова», «Служба безопасности рейхсфюрера СС» были на страже у фюрера.

Начиная с 1942 года у них велась своя личная система знаков и наград, которая в значительной степени разнилась от армейской. Черный цвет для них был неприемлем, пока в 1938 году не возникли Waffen-SS.

Куртки черного цвета могли носить лишь эсэсовские танкисты. В классических СС форма носилась серого цвета такую же как и в Вермахте, хотя различался немного фасоном. Есть интересный факт, что в последующем солдаты СС отдали черные куртки украинцам и оттуда пошли полицаи.

Солдат там отбирали крайне строго. Основные критерии были крепкое здоровье, арийская раса. Самое интересное, что даже если человек имел пломбу, то он был обречен.

Таким солдатам предназначались ужасные карательные операции, поэтому важна была в людях дикое желание смерти и жестокость. Но иногда их просто перекидывали на борьбу с партизанами.

Когда началось преимущество советской армии, то данное войско хранили, осознавая их ценность.