Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
В ходе заседания Совета безопасности ООН Рафаэль Гросс заявил, что лично возглавит делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ заявил, что лично проинформирует Совет безопасности ООН о подготовке экспертной группы, которая будет работать в Украине.
Миссию на Запорожскую АЭС возглавит лично он сам.
"Сейчас присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожское АЭС имеет первостепенное значение.
Возможность ядерной катастрофы крайне велика", — заявил Гросси
Запорожская АЭС - самый крупный объект такого типа в Европе.
Станция имеет шесть энергоблоков. С 3 марта АЭС перешла под контроль военнослужащих армии России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
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