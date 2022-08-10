Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.

В ходе заседания Совета безопасности ООН Рафаэль Гросс заявил, что лично возглавит делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ заявил, что лично проинформирует Совет безопасности ООН о подготовке экспертной группы, которая будет работать в Украине.

Миссию на Запорожскую АЭС возглавит лично он сам.

"Сейчас присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожское АЭС имеет первостепенное значение. Возможность ядерной катастрофы крайне велика", — заявил Гросси

Запорожская АЭС - самый крупный объект такого типа в Европе.

Станция имеет шесть энергоблоков. С 3 марта АЭС перешла под контроль военнослужащих армии России.