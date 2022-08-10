Китай обвиняет США в атаке на свой бизнес из-за закона о чипах
Китай раскритиковал закон США, поощряющий производство процессорных чипов в Соединенных Штатах и снижающий зависимость от азиатских поставщиков, как угрозу для торговли и атаку на китайский бизнес.
Закон, подписанный на этой неделе президентом Джо Байденом, обещает 52 млрд долларов в виде грантов и другой помощи инвесторам американских заводов по производству чипов.
Отчасти это связано с риском нарушения поставок в случае нападения Китая на Тайвань, который производит до 90% чипов высокого класса.
Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что такая мера подорвет международную торговлю и нарушит глобальные цепочки поставок полупроводников.
Он отметил, что закон ограничивает нормальную инвестиционную и экономическую и торговую деятельность компаний в Китае.
Перебои в поставках чипов после пандемии коронавируса затруднили производство товаров от смартфонов до автомобилей и подчеркнули зависимость мира от тайваньских чипов и китайских заводов, которые собирают большинство электронных устройств.
По данным Бюджетного управления Конгресса, закон предусматривает расходы на исследования в размере около 200 млрд долларов в течение 10 лет.
Китай потратил десятки миллиардов долларов на развитие собственной индустрии производства чипов.
Его заводы производят недорогие чипы для автомобилей и других продуктов, но не могут поставлять высококачественные смартфоны и другие устройства.
Опубликовано: Светлана Репина
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Китай обвиняет США в атаке на свой бизнес из-за закона о чипах
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