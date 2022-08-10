У Европы появился шанс с комфортом пережить зиму без российского газа
На данный момент Европейские запасы природного газа примерно на девять недель опережают прошлогодний показатель.
Аналитики Standard Chartered отмечают, что Запасы газа в Евросоюзе растут относительно сильно, несмотря на то, что Россия сократила потоки через трубопровод «Северный поток» всего до 20% пропускной способности.
Эксперты считают, что благодаря наращиванию запасов Европа сможет пережить зиму с комфортом, даже если больше не будет получать газ из России.
Сезон закачки газа в Европе должен закончиться с примерно 103 млрд кубометров в хранилищах. Это позволит обеспечить достаточную независимость от российского газа.
С начала июля запасы росли быстрее, чем в среднем за пять лет, и в предыдущие два месяца их накопление редко опускалось ниже этого ориентира.
Увеличение импорта сжиженного природного газа помогло увеличить запасы, несмотря на 70-процентное падение общего объема поставок из России в Евросоюз.
Более раннее, чем ожидалось, возвращение завода по производству СПГ Freeport в Техасе станет существенной альтернативой, если оставшиеся потоки Nord Stream будут перекрыты.
Цены на природный газ в Европе упали во вторник из-за роста запасов, хотя опасения по поводу зимнего дефицита все еще сохраняются.
Опубликовано: Светлана Репина
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