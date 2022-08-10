Этих рыб с удовольствием ловят, но потом сразу отпускают - в чем же дело?

Есть несколько видов рыб, которые будут приятным трофеем для рыбака, но для кулинарных шедевров вряд ли подойдут. Вот почему от такого улова, как правило, принято избавляться.

Жерех

Хищник из семейства карповых, темно-серебристого цвета, с телом в форме торпеды. Поймать жереха - удача для рыбака, сделать это непросто, процесс требует большой сноровки.

Рыба достигает приличных размеров, 10 кг - это еще не предел. Но вот готовить жереха вряд ли кто будет: в нем очень много мелких костей.

Вот почему, получив моральное удовлетворение от трофея, рыбак тут же отпускает его на волю.

Голавль

Эта рыба очень красивая и не такая крупная, как жерех, но бойцовскими качествами ни в чем ему не уступает.

Голавль может так ударить в приманку, что порой спиннинг отлетает в воду. Чтобы поймать капризную рыбку, надо вооружиться целым арсеналом приманок.

Мясо голавля отдает тиной, сухое и костлявое. Поэтому в пищу оно не годится.

Язь

Симпатичная рыба золотистого цвета, полухищник, ловится на натуральные или искусственные приманки.

Интерес представляет ловля на спиннинг: надо идеально выбрать приманку, можно попробовать крупные вертушки или, например, воблеры-крэнки.

Вкусовые качества плохие, готовить эту рыбу точно не стоит.

Красноперка

Украсит собой любой аквариум, очень бойко ведет себя на крючке, может клевать на искусственные приманки.

В южных водах красноперки вырастают до 1 кг, ловят их там на вертушки и воблеры.

Кулинарные свойства оставляют желать лучшего, мясо нежирное, без выраженного вкуса, может пахнуть тиной.

Чехонь

Очень своеобразная внешность, трудно спутать с другой рыбой, тело похоже на саблю. Ловится на животные приманки, иногда на искусственные.

При проведении блесны Кастмастер у поверхности воды можно надеяться на удачную поклевку.

Приготовить вкусно этих рыб - дело непростое, но все же попробовать стоит.

Жерех хорош, например, в жареном или копченом виде.

Голавля лучше не готовить - только потеряешь время, он просто не вкусный и все тут.

А вот у язя жирное мясо, которое приятно есть копченым или жареным.

Красноперки - то же, что и голавль, вкусно их не приготовишь никак.

Чехонь, настолько костлява, что превосходит в этом всех перечисленных рыб. Однако в вяленом виде она вкусная, а кости расвторяются в процессе приготовления.

Убрать вкус тины можно, подержав рыбу в слабом растворе уксуса.

А чтобы рыбные котлеты казались жирнее, нужно в фарш добавить свиное сало.